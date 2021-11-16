Рим, 16 ноября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. В правительстве Италии идут консультации по вопросу о дополнительных мерах стимулирования перехода граждан на безналичный расчет, передают национальные СМИ во вторник, 16 ноября.

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Ранее в Италии уже было введено ограничение на использование наличных: покупки дороже 2000 евро (с января 2022 года — дороже 1000 евро) должны быть только безналичными. Теперь предполагается также «обложить налогом» само снятие наличных больше определенной суммы.

И прежняя, и нынешняя мера призваны помочь в борьбе с отмыванием денег и иными финансовыми преступлениями.

Оппозиция намерена противодействовать такой экономической политике, заявила лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони. Единственная группа населения, которая выигрывает от указанной политики — это банкиры, полагает она.