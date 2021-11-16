Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Геймеров расстроило, что студия Rockstar Games отказалась возвращать деньги за набор переизданий игр Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Об этом 16 ноября сообщает портал Screen Rant.

Компьютерная игра GTA San Andreas

Пост с соответствующим обсуждением появился на известном форуме Reddit, в нём пользователь платформы Rapier1990, живущий в Австралии, рассказал о попытке оформить возврат средств за набор игр. В ответ на его заявку представитель Rockstar Games сообщил, что игры получили обновление и предложили геймеру вернуться к вопросу возврата денег через два дня.

Rapier1990 написал в посте, что его это очень удивило и разозлило, и что он пригрозил собеседнику судом. В посте он разместил скриншоты переписки. Пользователи Reddit поддержали автора публикации и предложили ему продолжить настаивать на немедленном возврате денег.

Напомним, релиз набора Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition состоялся 11 ноября 2021 года. В него вошли ремастеры (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями) Grand Theft Auto: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas.

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