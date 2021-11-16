Анкара, 16 ноября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Турецкого актёра Бурака Озчивита могут отправить в тюрьму по делу о публичном оскорблении. Об этом 16 ноября пишет издание «Рамблер».

Скриншот с YouTube Бурак Озчивит

По данным СМИ, в обвинительном заключении было предложено приговорить Озчивита к тюремному заключению на срок от трёх месяцев до четырёх лет. Дата слушания дела пока неизвестна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, съёмочная группа сериала «Основание: Осман» обвинила Бурака Озчивита в агрессивном поведении. Четыре человека утверждают, что актёр насылал на них проклятия, после чего покинул площадку.