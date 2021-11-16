Вашингтон, 16 ноября 2021, 20:17 — REGNUM Дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине намерена объявить администрация американского президента Джо Байдена, пишет 16 ноября со ссылкой на источники The Washington Post.
Так, на Игры не намерены ехать официальные лица США. Такую линию Байдену рекомендовано избрать его политическим окружением.
Бойкот Вашингтон намерен объявить в знак протеста против якобы практикуемых властями Китая нарушений прав человека. Как поступит глава Овального кабинета, станет известно к началу зимы.
Читайте ранее в этом сюжете: Правозащитники призывают бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине