Вашингтон, 16 ноября 2021, 20:17 — REGNUM Дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине намерена объявить администрация американского президента Джо Байдена, пишет 16 ноября со ссылкой на источники The Washington Post.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине
Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине
Цитата из видео на YouTube

Так, на Игры не намерены ехать официальные лица США. Такую линию Байдену рекомендовано избрать его политическим окружением.

Бойкот Вашингтон намерен объявить в знак протеста против якобы практикуемых властями Китая нарушений прав человека. Как поступит глава Овального кабинета, станет известно к началу зимы.

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