История вопроса

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревнованиях примут участие спортсмены из 95 стран, они будут состязаться в следующих дисциплинах: биатлон, бобслей, скелетон, кёрлинг, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд, санный спорт, хоккей с шайбой.



Из-за пандемии коронавируса Игры могут пройти без зрителей. Так Международный олимпийский комитет (МОК) уже объявил, что на Олимпиаду не допустят иностранных болельщиков, а билеты на мероприятия будут распространяться только среди тех жителей материкового Китая, которые соответствуют требованиям санитарных протоколов.



Что касается спортсменов, то в соревнованиях смогут принять участие те из них, кто будет привит вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Невакцинированные атлеты должны будут проходить 21-дневный карантин.



В конце 2020 – начале 2021 года ряд стран, в частности США, Британия и Австралия, призывали к бойкоту Игр из-за якобы имевшего место в Китае нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.