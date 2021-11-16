Вашингтон, 16 ноября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине намерена объявить администрация американского президента Джо Байдена, пишет 16 ноября со ссылкой на источники The Washington Post.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

Так, на Игры не намерены ехать официальные лица США. Такую линию Байдену рекомендовано избрать его политическим окружением.

Бойкот Вашингтон намерен объявить в знак протеста против якобы практикуемых властями Китая нарушений прав человека. Как поступит глава Овального кабинета, станет известно к началу зимы.