Москва, , 20:31 — REGNUM Судья признал, что состава вменяемого ему преступления в действиях литовского активиста Алексея Грейчуса не было. Об этом 16 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Алексей Грейчус уже провел три месяца в предварительном заключении, сейчас судья определил ему реальный срок», — сообщил эксперт.

«Причем судья признал, что состава преступления по статье «шпионаж» в его действиях не было», — подчеркнул Гапоненко.

«Преступление» заключалось в «передаче сведений» по электронной почте лицу, которое подозревается в том, что оно является представителем российской спецслужбы», — заключил эксперт.

Напомним, что 12 ноября в Литве был приговорён к тюремному заключению организатор «Бессмертного полка» Алексей Грейчус.