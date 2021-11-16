Ватикан, 16 ноября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. В последние десятилетия мир будто бы возвращается в собственное прошлое, написал в своем обращении к сотрудникам центрам поддержки беженцев во вторник, 16 ноября, папа Римский Франциск.

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск

В разных частях света разгораются конфликты, к власти приходят «национализмы и популизмы», от мигрантов отгораживаются стенами и стремятся выслать их домой, где вовсе не безопасно, отметил глава Католической церкви.

Не так просто принять решение покинуть свою Родину и отправиться за новой надеждой, а именно это делают мигранты, которые являются потому «знаком надежды», считает Франциск.