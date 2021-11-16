Грузинский омбудсмен посетит тюрьму, в которой содержится Саакашвили
Тбилиси, 16 ноября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Омбудсмен Грузии Нино Ломджария 16 ноября осуществит инспекционный визит в тбилисскую тюрьму № 18, в которой находится Михаил Саакашвили, сообщает грузинский телеканал «Формула».
Ломджария посетит исправительное учреждение вместе медицинскими экспертами из состава специально созданной многопрофильной группы. Задачей этой экспертной группы является оценка уровня медицинского обслуживания в больнице при тюрьме N18. В частности, эксперты должны определить, будет ли в этом учреждении предоставлена адекватная медицинская помощь Михаилу Саакашвили после того, как он в соответствии с рекомендациями ЕСПЧ прекратит проводимую им длительную голодовку.
Напомним, что Саакашвили согласился прекратить голодовку, но только в том случае, если ему будет предоставлена возможность проходить реабилитацию в гражданской клинике.