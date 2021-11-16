Москва, , 20:14 — REGNUM Осуждённому в Литве Алексею Грейчусу вменяют в вину организацию акций «Бессме6ртного полка», фоторепортажи и статьи об этом. Об этом 16 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Алексей Грейчус в пятницу был осужден судом первой инстанции на четыре года тюремного заключения за шпионаж в пользу России. Я с Алексеем нахожусь на связи», — сообщил эксперт.

«Хотя процесс носит закрытый характер, мне достаточно подробно известны детали дела из разговоров с ним, — отметил Гапоненко.

Александр Гапоненко «Главное обвинение в том, что он проводил акции «Бессмертный полк» в Клайпеде и сообщал об этом в СМИ, в том числе и в российских. Вот эти статьи, фотографии шествия, оргсобрания и вменяются Грейчусу в вину».

Напомним, что 12 ноября Алексей Грейчус был признан литовским судом виновным в «шпионаже в пользу России».