Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Американская актриса Хилари Дафф присоединилась к TikTok-тренду, в котором пользователи танцуют под её песню With Love. Об этом 16 ноября пишет издание BuzzFeed.

Хилари Дафф Скриншот с YouTube

За сутки ролик с танцами Дафф посмотрели более 6 млн раз. А 1,1 млн человек поставили видео отметку «нравится».

ИА REGNUM напоминает, что Хилари Дафф выпустила песню With Love в 2007 году. Тогда она выступила с треком на передаче The Tonight Show, где исполнила танец, ставший популярным спустя 14 лет.

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