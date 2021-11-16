Вашингтон, 16 ноября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Поклонникам серии игр Halo не понравилась реализация боевого пропуска Halo Infinite. Об этом 16 ноября сообщает портал Kotaku.

Скриншот с YouTube Игра Halo Infinite

Геймеры отмечают, что победы в матчах и другие достижения в игре не имеют никакого значения, поскольку боевой пропуск сконцентрирован строго на выполнении ежедневных и еженедельных задач, которые нужно выполнять в каждой сессии.

Некоторые задачи являются достаточно простыми, другие же подразумевают немного больше рутинной работы. Автор статьи заявил, что текущий боевой пропуск Halo Infinite является «полным отстоем», что он такой не один, и что с ним солидарны многие игроки.

Напомним, Xbox и студия 343 Industries запустили бета-версию многопользовательского режима Halo Infinite 15 ноября 2021 года, в 20-летнюю годовщину оригинальной игры Halo: Combat Evolved. Полноценный релиз игры запланирован на 8 декабря 2021-го.