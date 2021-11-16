СТМ «Пятерочки» ставят рекорды на международном конкурсе
Москва, 16 ноября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Качество собственных торговых марок (СТМ) торговой сети «Пятерочка» отметили на международном конкурсе пищевой продукции «Гарантия качества — 2021», итоги которого были подведены на прошлой неделе. Среди полученных наград — 48 золотых медалей, 17 серебряных, 13 дипломов качества, 3 золота в номинации «Мясной Оскар».
Международный конкурс качества пищевой продукции прошел при поддержке Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук. Цель конкурса — получение объективной оценки качества и безопасности пищевых продуктов, популяризация традиционных пищевых продуктов и региональных брендов. Определение и продвижение пищевой продукции высокого качества и ее производителей способствует как росту доверия к производимой продукции на внутреннем рынке, так и конкурентоспособности российских товаров на международных рынка.
За последние три года в конкурсе приняло участие 63 региона и 213 производителей, которые предоставили на конкурс 1717 образцов продукции.