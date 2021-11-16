Москва, 16 ноября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Качество собственных торговых марок (СТМ) торговой сети «Пятерочка» отметили на международном конкурсе пищевой продукции «Гарантия качества — 2021», итоги которого были подведены на прошлой неделе. Среди полученных наград — 48 золотых медалей, 17 серебряных, 13 дипломов качества, 3 золота в номинации «Мясной Оскар».

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«Развитие собственных торговых марок — одно из стратегических направлений работы торговой сети, — заявил директор департамента по обеспечению качества торговой сети «Пятёрочка» Владимир Габараев. — Качеству товаров, которые выпускаются под СТМ, мы уделяем особое внимание и работаем только с теми производителями, которые проходят наш аудит и полностью соответствуют стандартам качества и надежности. Мы организуем слепые дегустации, регулярно проводим независимый аудит на производственных площадках и ведем систему учета инцидентов с разделением на степень критичности по каждому поставщику. Гости наших магазинов высоко ценят нашу продукцию, сейчас на нее приходится уже более 20% всего оборота сети. И мы рады и очень гордимся тем, что результаты нашего кропотливого труда оценены и на международном уровне. И сегодня продукция под собственными торговыми марками «Пятёрочки» удостоена большого количества наград, которые только подтверждают высокий уровень качества наших товаров».

Международный конкурс качества пищевой продукции прошел при поддержке Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук. Цель конкурса — получение объективной оценки качества и безопасности пищевых продуктов, популяризация традиционных пищевых продуктов и региональных брендов. Определение и продвижение пищевой продукции высокого качества и ее производителей способствует как росту доверия к производимой продукции на внутреннем рынке, так и конкурентоспособности российских товаров на международных рынка.

За последние три года в конкурсе приняло участие 63 региона и 213 производителей, которые предоставили на конкурс 1717 образцов продукции.