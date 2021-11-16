Бишкек, 16 ноября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Азиатский банк развития выделит Киргизии $80 млн (5 млрд 781 млн рублей) финансовой помощи, которую направят на поддержку республиканского бюджета. Соответствующие соглашения ратифицировал президент Садыр Жапаров сегодня, 16 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Из них $69,3 млн (5 млрд 8 млн рублей) киргизские власти получат в качестве кредита на 24 года, из которых льготный период составит 8 лет. При этом процентная ставка будет установлена на уровне 1,5% в течение основного периода и 1% — во время льготного.

Вторую часть этих денег, а именно $10,7 млн (773 млн рублей) правительству Киргизии предоставят в виде гранта.

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