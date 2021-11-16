16 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 21:33 — REGNUM На ВДНХ прошёл фестиваль «Встреча традиций», на котором собрались хлебные мастера со всей страны.

Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Для мастеров-хлебопеков на площади Промышленности ВДНХ возвели крытый шатёр площадью 600 квадратных метров. Здесь в рамках фестиваля прошли мастер-классы, выступления музыкальных коллективов, интерактивная анимационная программа с народными играми и забавами.

Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Изготовление южного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Изготовление южного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Изготовление южного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Изготовление татарского хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Изготовление северного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Изготовление северного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Изготовление северного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Лепешки из тандыра. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пекари рассказали о национальных традициях хлебопечения, а также поделились рецептами приготовления хлеба четырех сторон света: в русской печи (Запад), в тандыре (Юг), на сковороде (Восток), на шампурах (Север). На мастер-классах гости фестиваля смогли принять участие в традиционных народных ремеслах, а также увидеть полный цикл изготовления хлеба: от закваски до готовой сдобы.

Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мероприятие прошло в формате COVID-free: на входе необходимо было предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест.