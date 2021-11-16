Ярослав Чингаев,
16 ноября 2021, 21:33 — REGNUM На ВДНХ прошёл фестиваль «Встреча традиций», на котором собрались хлебные мастера со всей страны.
Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Для мастеров-хлебопеков на площади Промышленности ВДНХ возвели крытый шатёр площадью 600 квадратных метров. Здесь в рамках фестиваля прошли мастер-классы, выступления музыкальных коллективов, интерактивная анимационная программа с народными играми и забавами.
Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Изготовление южного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Изготовление южного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Изготовление южного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Изготовление татарского хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Изготовление северного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Изготовление северного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Изготовление северного хлеба. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Лепешки из тандыра. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пекари рассказали о национальных традициях хлебопечения, а также поделились рецептами приготовления хлеба четырех сторон света: в русской печи (Запад), в тандыре (Юг), на сковороде (Восток), на шампурах (Север). На мастер-классах гости фестиваля смогли принять участие в традиционных народных ремеслах, а также увидеть полный цикл изготовления хлеба: от закваски до готовой сдобы.
Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мастер-класс. Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мероприятие прошло в формате COVID-free: на входе необходимо было предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест.
Фестиваль «Встреча традиций». ВДНХ
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM