Москва, , 19:58 — REGNUM Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков обратился к председателю Межведомственной комиссии по историческому просвещению, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому и министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой «проверить выявленные рабочей группой фактологические и смысловые искажения в учебниках всеобщей истории и, в случае подтверждения данной информации, принять меры по их устранению».

История Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее Общероссийское движение «Сильная Россия» в рамках общественно-экспертного содействия реализации поручения президента РФ инициировало и провело совместно с другими общественными объединениями масштабный экспертный аудит всех допущенных к использованию школьных учебников всеобщей истории на предмет недостаточно полного освещения важных для нашей страны и народа событий, различного рода фальсификаций и искажений, в том числе таких вопиющих, как попытки реабилитации нацизма или принижение роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии.

В работе приняли участие такие общественные объединения, как Международный союз бывших малолетних узников фашизма, Общероссийская организация «Офицеры России», Координационный совет некоммерческих организаций России, Всероссийское движение «Матери России», Российский конгресс народов Кавказа, Объединение потребителей России, Союз профсоюзов России и другие.

По итогам доклада рабочей группы было отмечено, что к учебным пособиям по курсу «Всеобщая история» у экспертов возникает немало аргументированных претензий. В частности, именно в учебниках всеобщей истории отмечена та фактологическая диспропорция в отношении Сталинградской битвы и Второго фронта, о которой 21 апреля 2021 года сказал президент России в своем послании Федеральному Собранию. Кроме того, эксперты обратили внимание, что эти учебные пособия насыщены комплиментарными тезисами в отношении Запада, а Россия зачастую представляется как агрессор и тоталитарное государство.

Эксперты в итоговом докладе также отметили, что данные учебники подготовлены под эгидой Института Всеобщей истории РАН, который в 1990-е годы начал активно сотрудничать с грантодателями Дж. Сороса и его структур. В результате подготовленная еще в 1990-е годы под их диктовку и финансирование содержательная часть учебных пособий благополучно перекочевала в современные школьные учебники.

«Сильная Россия» также предлагает разработать и принять федеральные государственные образовательные стандарты по истории в части, касающейся курса «Всеобщая история» и рассмотреть возможность привлечения экспертов, задействованных в работе по анализу учебных пособий, к деятельности экспертно-коллегиальных органов, в компетенцию которых входят вопросы совершенствования школьных учебников.