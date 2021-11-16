Ижевск, 16 ноября, 2021, 19:56 — ИА Регнум. В Удмуртии охранять хвойные молодняки и лесные культуры от незаконных рубок будут с 16 ноября до 31 декабря. В качестве новшества будет применяться фотоловушки и квадрокоптеры, также планируется усиленное патрулирование лесных массивов, совместное дежурство на стационарных постах и дорогах общего пользования с привлечением сотрудников ГИБДД и МВД республики, сообщает региональное минприроды.

Пресс-служба минприроды Удмуртии Новогодние ёлки

Кроме того, в преддверии Нового года правоохранители проведут совместные рейды для контроля соблюдения законности в части приобретения и сбыта новогодних деревьев.

В министерстве напомнили, что за незаконную рубку хвойных деревьев граждане могут получить штраф в размере 4−5 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели заплатят 40−50 тыс. рублей, юридические лица — 300−500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционно к середине декабря практически на всех общественных площадках республики устанавливают новогодние елки. Главная — На Центральной площади в Ижевске, также несколько лет подряд здесь строят Ледовый городок.