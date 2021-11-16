Вологда, , 19:55 — REGNUM С 1 ноября в Вологде проверили более четырех тысяч предприятий общественного питания, торговых точек, единиц общественного транспорта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве, по итогам проверок было составлено 117 протоколов за нарушение санитарных требований.

«Из общего числа протоколов 9 касаются несоблюдения требований о QR-кодах. Они составлены в отношении как должностных и юридических лиц, так и граждан, которые получали услуги в точках общественного питания без QR-кодов. Основное нарушение в заведениях — это отсутствие назначенного сотрудника, который должен на входе проверять у гостей QR-коды и сверять с данными паспорта», — пояснил секретарь оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории города Вологды Артур Земсков.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области скончались 18 ковид-пациентов.