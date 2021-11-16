Тбилиси, , 20:28 — REGNUM Адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия выступил с крайне резкими заялениями в адрес грузинских властей, сообщает 16 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ника Гварамия Иван Шилов © ИА REGNUM

Гварамия призвал грузинское общество прекратить терпеть устраиваемые властью беззакония и потребовал проведения внеочередных парламентских выборов, которые неминуемо приведут к концу правящего режима. Гварамия обвинил грузинские власти в том, что они сознательно «убивают» Саакашвили.

Гварамия охарактеризовал состояние Саакашвили как крайне плохое и заявил, что уже несколько дней назад тот с трудом передвигался и вынужден был держаться за стенки.

Гварамия осудил отказ властей пустить к Саакашвили украинского омбудсмена Людмилу Денисову и даже сделал своеобразный «комплимент» РФ, сказав, что даже в России пускали украинских омбудсменов к содержавшимся в тюрьмах украинским заключённым, и что Россия вела себя при этом как тоталитарное, но государство. А в Грузии же, по словам адвоката, сейчас происходит «катастрофа».

Гварамия обвинил министра юстиции Грузии в сознательной лжи и заявил, что тот даже не хотел брать телефонную трубку для того, чтобы поговорить с украинским омбудсменом.

По мнению адвоката, тюремная больница не состоянии обеспечить Саакашвили оказание необходимой медицинской помощи. Гварамия назвал тюремную больницу «тараканным заведением» и потребовал немедленного перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.

Гварамия таже назвал «позорным» заявление заместителя министра здравоохранения Тамары Габуния об отсутствии необходимости созыва специального медицинского консилиума, который должен был бы изучить состояние здоровья Саакашвили. Гварамия заявил, что минздрав, минюст и пенитенциарная служба делают всё возможное для того, чтобы Саакашвили умер в тюрьме.

Напомним, что арестованный 1 октября грузинскими властями бывший президент Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку протеста.