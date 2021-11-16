София, 16 ноября 2021, 19:52 — REGNUM Официальная София объявила о временном прекращении отправки зарубежным потребителям 297 наименований болгарских медицинских препаратов. Об этом 16 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

Константин Маковский. За лекарством (фрагмент). 1884
Константин Маковский. За лекарством (фрагмент). 1884

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Как отмечено в заявлении министерства здравоохранения Болгарии, новые меры призваны предотвратить возникновение дефицита лекарств в аптеках республики. Абсолютное большинство запрещенных к вывозу за пределы страны медикаментов составляют медпрепараты для лечения симптомов коронавируса.

В соответствующих списках — антибиотики, кортикостероиды и низкомолекулярные гепарины. Кроме того, к экспорту не допускаются средства против ревматоидного артрита и ряда онкологических заболеваний.

Предполагается, что соответствующий запрет продлится до конца ноября. Нововведение будет отменено после совместного решения минздрава и национального фонда медицинского страхования Болгарии.

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