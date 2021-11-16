София, , 19:52 — REGNUM Официальная София объявила о временном прекращении отправки зарубежным потребителям 297 наименований болгарских медицинских препаратов. Об этом 16 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

Константин Маковский. За лекарством (фрагмент). 1884

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Как отмечено в заявлении министерства здравоохранения Болгарии, новые меры призваны предотвратить возникновение дефицита лекарств в аптеках республики. Абсолютное большинство запрещенных к вывозу за пределы страны медикаментов составляют медпрепараты для лечения симптомов коронавируса.

В соответствующих списках — антибиотики, кортикостероиды и низкомолекулярные гепарины. Кроме того, к экспорту не допускаются средства против ревматоидного артрита и ряда онкологических заболеваний.

Предполагается, что соответствующий запрет продлится до конца ноября. Нововведение будет отменено после совместного решения минздрава и национального фонда медицинского страхования Болгарии.

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