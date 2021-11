Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Рэпер Post Malone выпустил клип на песню One Right Now. Ролик доступен на его YouTube-канале с 16 ноября.

The Weeknd (Абель Тесфайе) Скриншот с YouTube

В записи песни и клипа на него принял участие музыкант The Weeknd — в ролике вместе с Post Malone он устраивает перестрелку в духе голливудских боевиков. За несколько часов видео посмотрели более 1,9 млн человек, а 222 тыс. из них поставили ему отметку «нравится».

Добавим, что режиссёром клипа стала украинка Таня Муиньо. Она также сняла ролик на песню Montero рэпера Lil Nas X.

Читайте ранее в этом сюжете: Актриса Блейк Лайвли дебютирует в качестве режиссёра