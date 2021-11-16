Вашингтон, , 19:46 — REGNUM В сеть выложили два ролика с демонстрацией игрового процесса Dying Light 2: Stay Human. Они были опубликованы 16 сентября 2021 года на YouTube-каналах изданий Game Informer и MP1st.

Игра Dying Light 2: Stay Human Dyinglightgame.com

Стоит отметить, что в роликах показана не финальная версия игры, но тем не менее геймеры получили возможность оценить её текущую версию. Сиквел Dying Light будет представлять собой сюжетную ролевую игру с открытым миром, в которой игрокам предложат исследовать город, являющийся последним оплотом человечества в борьбе с вирусом, превращающим людей в зомби.

Напомним, разработкой Dying Light 2: Stay Human занимается польская студия Techland. Ранее компания отложила релиз игры на 4 февраля 2022 года.

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