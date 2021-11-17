Москва, 17 ноября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Актёр Никита Ефремов и телеведущая Мария Ивакова расстались. Об этом Ивакова сообщила в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Никита Ефремов

https://www.instagram.com/p/CWVghG0KWu9/

«Расстались с большой любовью и уважением друг к другу», — написала Ивакова. Причин завершения отношений она не назвала.

ИА REGNUM напоминает, что о романе Никиты Евремова и Марии Иваковой стало известно в 2019 году. Пара познакомилась на одном из актёрских тренингов.