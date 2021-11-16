Бишкек, 16 ноября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. В Киргизии остро стоит проблема коррупции в сфере государственных закупок — незаконные соглашения между госорганами и продавцами наносят огромный ущерб бюджету страны. Об этом заявил генеральный прокурор Курманкул Зулушев на заседании антикоррупционного делового совета сегодня, 16 ноября.

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В качестве примера глава надзорного ведомства привел уголовные дела, возбужденные по фактам неправомерных сделок, заключенных министерством здравоохранения.

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По его словам, в 2020 году минздрав приобрел у частных компаний 550 тысяч доз некачественной вакцины от гриппа на общую сумму в 135 млн сомов (115 млн рублей).

«Также министерство здравоохранения закупило 20 тысяч доз ненужной вакцины от пневмококка на 44 млн сомов (37,5 млн рублей)», — резюмировал генпрокурор Киргизии.

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