Ижевск, , 19:39 — REGNUM В Удмуртии 29 муниципальных образований получили паспорта готовности к зиме. Сарапул остался без паспорта в связи с расторжением концессионного соглашения с ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК), сообщает пресс-служба правительства республики.

Установка батареи Kvu.su

В настоящее время объекты концессии возвращены муниципалитету и переданы в хозяйственное ведение МУП Сарапула «Городские ТеплоСистемы» для надлежащей эксплуатации объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В межотопительный период были выполнены необходимые для запуска систем отопления работы. Однако до 15 ноября МУП не устранил все замечания комиссии Ростехнадзора. После устранения недочетов город сможет получить акт готовности к отопительному периоду.

Сейчас объекты теплоснабжения в Сарапуле функционируют в нормативном режиме.

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Как сообщало ИА REGNUM, теплосети Сарапула были переданы в концессию ГЭК летом 2019 года на 15 лет. Однако уже в октябре компанию оштрафовали за ненадлежащее содержание объектов теплоснабжения. C 25 октября в городе действовал режим повышенной готовности из-за риска срыва отопительного сезона. В начале декабря 2019 года администрация Сарапула обратилась с исковым заявлением в арбитражный суд Удмуртии, пытаясь расторгнуть концессионное соглашение с ГЭК. Прокуратура Удмуртии возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

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