Тюмень, , 19:37 — REGNUM В Тюмени торжественно отметили столетие ветерана Великой Отечественной войны, участника парада Победы 1945 года Михаила Никишина. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Михаил Андреевич Никишин Оперативный штаб Тюменской области

Президент России Владимир Путин направил личное поздравление юбиляру.

Более двенадцати лет подполковник Михаил Никишин служил в ТВВИКУ им. А.И. Прошлякова, преподавал огневую подготовку. Сегодня курсанты училища поздравили ветерана с юбилеем — знаменная группа прошла перед Михаилом Андреевичем торжественным маршем, военный духовой оркестр исполнил «День Победы».

«Ваш фронтовой и жизненный путь — великий пример настоящего мужества и искреннего патриотизма. В годы Великой Отечественной войны Вы внесли неоценимый вклад в приближение Победы», — поздравил Михаила Никишина глава региона Александр Моор.