София, , 19:31 — REGNUM В районе населенного пункта Резово (Бургасская область на Юго-Востоке Болгарии) болгарские пограничники задержали большую группу нелегальных мигрантов, незаконно прибывших из Турции и намеревавшихся добраться до границы с Румынией. Об этом 16 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

Беженцы Voice of America

По неофициальным данным, речь идет о 90 выходцах из Афганистана, которых обманули так называемые проводники — лица, занимающиеся переправкой нелегалов через турецко-болгарскую границу.

Как утверждают очевидцы, среди задержанных граждан много женщин и детей. Власти Бургасской области и представители региональной пограничной полиции от каких-либо комментариев на эту тему отказываются.

Напомним, только за последние два месяца болгарские правоохранители задержали на территории Болгарии около 800 мигрантов. В настоящее время несколько ключевых участков болгарской границы с Турцией и Грецией контролируют элитные подразделения армии Болгарии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии задержаны две крупные группы нелегальных иммигрантов