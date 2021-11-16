София, 16 ноября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Резово (Бургасская область на юго-востоке Болгарии) болгарские пограничники задержали большую группу нелегальных мигрантов, незаконно прибывших из Турции и намеревавшихся добраться до границы с Румынией. Об этом 16 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

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По неофициальным данным, речь идет о 90 выходцах из Афганистана, которых обманули так называемые проводники — лица, занимающиеся переправкой нелегалов через турецко-болгарскую границу.

Как утверждают очевидцы, среди задержанных граждан много женщин и детей. Власти Бургасской области и представители региональной пограничной полиции от каких-либо комментариев на эту тему отказываются.

Напомним, только за последние два месяца болгарские правоохранители задержали на территории Болгарии около 800 мигрантов. В настоящее время несколько ключевых участков болгарской границы с Турцией и Грецией контролируют элитные подразделения армии Болгарии.