Краснодар, , 19:27 — REGNUM 20 ноября в Краснодаре состоится центральный матч пятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Краснодар» — «Спартак». На матч назначена бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Ассистенты главного судьи — Владимир Миневич и Варанцо Петросян.

ФК «Краснодар»

После четырнадцати сыгранных матчей «Краснодар», одержав шесть побед и набрав 21 очко, идет на седьмой позиции в турнирной таблице лиги. «Спартак» с девятнадцатью очками расположился двумя строчками ниже.

В последний раз «Краснодар» и «Спартак» играли между собой 7 марта в матче 21-го тура РПЛ 2020/21. Тот матч завершился крупной победой «красно-белых» со счетом 6:1. В той встрече забитыми мячами отметились Александр Соболев (1' Наиль Умяров, 61' Квинси Промес), Квинси Промес (8' Джордан Ларссон), Джордан Ларссон (63' Наиль Умяров, 83') и Эсекьель Понсе (75' Алекс Крал). Единственный мяч «быков» на 56-й минуте забил Юрий Газинский.