София, , 19:27 — REGNUM Партии, победившие на парламентских выборах в Болгарии 14 ноября, приступили к переговорам относительно формирования нового правительства страны. Об этом 16 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

Правительство Болгарии (сс) Radi Sadek

По некоторым данным, политическая сила «Продолжаем перемены», которая в ходе всенародного голосования получила 25,65% голосов избирателей, намерена создать коалицию с платформой «Есть такой народ» (9,52%), БСП (10,26%) и «Демократической Болгарией» (6,11%). Повестка дня предстоящих переговоров не разглашается. Предварительные консультации носят неофициальный характер.

Напомним, в ходе выборов в Народное собрание (парламент) Болгарии, состоявшихся 14 ноября, возможность быть представленными в высшем законодательном органе страны получили семь партий и политических движений. Предполагается, что очередной состав правительства Болгарии будет объявлен в течение ближайших 30 дней.

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