Берлин, , 19:23 — REGNUM В январе 2021 года органы безопасности Германии с гордостью объявили о приостановке деятельности преступной сети Emotet, стоящей за созданием вредоносного ПО. Сегодня программный вирус вновь решил бросить вызов немецкой организации по борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщило немецкое агентство Spiegel 16 ноября.

Вирус Infoprofessional21.com

Эксперты по ИТ-безопасности из компании G Data обнаружили, что системы, которые уже заражены вредоносной программой TrickBot, внезапно загружают новый файл из интернета. Первоначальная проверка вручную подтвердила подозрение. Файл содержал вирус Emotet.

Для Тилмана Фроша, управляющего директора G Data Advanced Analytics, это не стало неожиданностью. В интервью он отметил:

«Сотрудничество между TrickBot и Emotet не ново. Из предыдущих мероприятий было очевидно, что логистика — один из основных навыков Emotet Group».

Для властей, компаний и интернет-провайдеров возврат Emotet означает, что они должны адаптировать свои системы обнаружения. Фрош советует операторам сети блокировать основные серверы Emotet, перечисленные на сайте abuse.ch. Он также отметил:

«Если Emotet будет следовать той же схеме, что и раньше, злоумышленники скоро начнут рассылать изощренные спам-письма. Затем они смогут связаться с кем угодно».

Emotet — это вредоносная программа с различными функциями. Впервые вирус был обнаружен в 2014 году в виде банковского трояна, вылавливающего данные доступа для онлайн-банкинга.

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