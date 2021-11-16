Ижевск, 16 ноября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Большинство торгов на круглосуточную охрану школ и детских садов Ижевска признаны несостоявшимися. Об этом заявила начальник управления образования Ижевска Наталья Гвоздкова, сообщает пресс-служба мэрии города.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Охранник

«Предложение на рынке охранных услуг, к сожалению, пока не удовлетворяет спрос… А один подрядчик, заключивший договор, был вынужден его расторгнуть, так как не смог найти сотрудников под эту задачу», — рассказала Гвоздкова, но добавила, что школы, которые должен был обслуживать этот подрядчик, уже заключили с ним договоры на 12-часовую охрану.

«Процесс этот не останавливается. Мы в постоянном контакте с охранными предприятиями. Как только у потенциальных контрагентов появляется возможность взять на обслуживание наши организации, где ещё не работают ЧОПы (частные охранные предприятия), мы сразу же проводим торговые процедуры», — заверила представитель управления.

В настоящее время 21 дошкольное учреждение в Ижевске обслуживают охранные предприятия, в 15 организациях физическая охрана работает по 12 часов в сутки, в шести — круглосуточно.

Все школы и детские сады оборудованы круглосуточной тревожной кнопкой Росгвардии. 100% образовательных учреждений обеспечены системой круглосуточного видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией. Раз в три часа проводятся обходы территорий.

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Как сообщало ИА REGNUM, на охрану школ и детских садов из бюджета Удмуртии на предстоящий учебный год выделено 294 млн рублей. На территории республики расположены 1582 объекта образования, которые ранжируются по четырем категориям. Средства выделяются на школы первой-третьей категорий — всего таких учреждений 1009. В школах четвертой категории обучаются менее 100 учеников, и они находятся в сельской местности.

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