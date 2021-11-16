Москва, 16 ноября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. 16 ноября молодежная сборная России U21 по футболу в матче шестого тура группы 3 групповой стадии отборочного турнира к чемпионату Европы U21 сыграет со сборной Испании U21. Игра пройдет в Химках на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Марадишвили и Калинин

На матч назначена нидерландская бригада арбитров во главе с Йохемом Камфусом. Ассистенты главного судьи — Харлес Схап и Рогир Хониг.

В стартовом составе подопечных Михаила Галактионова выйдет 21-летний форвард «Уфы» Гамид Агаларов, забивший в текущем сезоне одиннадцать мячей в четырнадцати матчах чемпионата России. В составе молодежной сборной России U21 у Агарова четыре гола в трех играх.

Стартовые составы команд:

Россия U21: Максим Бориско, Иван Кузьмичев, Данила Прохин, Данил Степанов, Александр Сильянов, Максим Мухин, Константин Марадишвили, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич, Эдгар Севикян, Гамид Агаларов.

Испания U21: Жульен Агирресабала, Хуан Миранда, Уго Гильямон, Алехандро Франсес, Хосе Фонтан, Унай Венседор, Ойан Сансет, Серхио Гомес, Абель Руис, Хулен Лобете, Беньят Турриентес.

После пяти сыгранных матчей сборная Испании U21 с пятью победами и пятнадцатью очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы. Сборная России U21, набрав двенадцать очков, расположилась одной строчкой ниже.