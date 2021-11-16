Шверин, Германия, 16 ноября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. В немецкой федеральной земле Мекленбурге-Передней Померании у домашних свиней обнаружены первые случаи заражения африканской чумой. Об этом сообщило немецкое агентство Spiegel 16 ноября.

Borisoglebsk.bloknot-voronezh.ru Чума свиней

Заболевание часто встречается у диких кабанов, при этом фермеры в восточной Германии давно надеялись уберечь домашних свиней от африканской чумы (АЧС). Эта попытка также потерпела неудачу в Мекленбурге-Передней Померании, где был официально подтвержден первый случай АЧС.

«Национальная справочная лаборатория Института Фридриха Лёффлера обнаружила болезнь в полученных образцах», — сообщило федеральное министерство сельского хозяйства.

Министерство ранее сообщило, что несколько животных погибли в помещении для откорма свиней в районе Ростока. Тест показал, что они могли быть инфицированы возбудителем АЧС.

Согласно полученной информации, принятое законодательной властью постановление о чуме свиней вступило в силу под ответственностью федеральных земель: среди прочего, местные власти должны распорядиться, чтобы все животные в стаде были убиты без нанесения какого-либо ущерба окружающей среде.

Африканская чума свиней — это вирусная инфекция, которая обычно смертельна для диких и домашних свиней, однако не представляет опасности для человека.