Вашингтон, 16 ноября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Главный продюсер сериала «Пацаны» Эрик Крипке рассказал о том, что собой будет представлять третий сезон шоу. Об этом 16 ноября сообщает портал Screen Rant.

Постер фильма «Пацаны»

«Этот сезон, как всегда, о том, что происходит в нашем мире», — сказал Крипке, добавив, что создатели сериала нашли способ ещё лучше раскрыть персонажей и «довели их всех до предела». Продюсер отметил, что продолжение шоу — это «размышление на тему токсичной мужественности».

Напомним, съёмки третьего сезона «Пацанов» завершились 10 сентября 2021 года. Пока создатели сериала не назвали дату премьеры продолжения. Это шоу в жанре деконструкции супергероев потоковый сервис Amazon Prime Video показывает с 26 июля 2019 года.