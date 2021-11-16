Дюссельдорф, Германия, 16 ноября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Контролируемый выпуск каннабиса может значительно облегчить финансовые проблемы немецкой коалиции «Светофор» («Социал-демократическая партия Германии», «Союз 90/Зелёные» и «Свободная демократическая партия Германии»): экономисты оценивают непредвиденную прибыль для государства почти в пять миллиардов евро в год, пишет Spiegel 16 ноября.

Https://34.мвд.рф/ Высушенная конопля

Немецкое государство выиграет от легализации каннабиса значительно больше, чем предполагалось ранее. В государственных бюджетах ежегодно будет фиксироваться в общей сложности €4,7 млрд дополнительных доходов и сбережений. Таким оказался результат исследовательской группы под руководством Юстуса Хаукапа, профессора экономики Дюссельдорфского университета.

Все три возможных партнера «светофорной» коалиции в той или иной форме высказывались в своих предвыборных программах в пользу регулируемой законной продажи каннабиса для использования в развлекательных целях. До сих пор торговля каннабиса в Германии разрешалась только в медицинских целях.

Аргументы в пользу легализации во многом одинаковы для всех трех партий и не имеют ничего общего с финансовыми последствиями для государственной казны: нелегальный черный рынок скукожится за счет контроля над продажей наркотика, что позволит лучше защитить несовершеннолетних от наркотической зависимости.

Таким образом, неожиданная удача для государственных финансов является скорее желанным побочным эффектом, чем мотивацией для возможной легализации, считает Хаукапа.