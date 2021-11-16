Шахты, Ростовская область, , 19:13 — REGNUM В Ростовской области охранник, отказавшийся впустить посетителей без QR-кода в торговый центр, оштрафован за нарушение ст. 27 Конституции РФ.

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Инцидент произошёл в городе Шахты. На охранника, выполняющего постановление правительства Ростовской области № 272, в котором чётко указано, что посещать торговые центры и ряд учреждений без QR-кода запрещено, пожаловались местные жители. Людей отказались пускать в торговый центр без санитарного документа.

Прибывшие к месту происшествия полицейские усмотрели в действиях охранника нарушение конституционных прав граждан. В отношении охранника составлен административный протокол.

Как пишет местное издание «КВУ», в настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы.