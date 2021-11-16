Брюссель, 16 ноября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель предложил странам-членам ЕС создать «силы быстрого реагирования».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки. Евросоюз

Об этом он сообщил журналистам по итогам прошедших в Брюсселе заседаний глав МИД и военных ведомств.

«Чтобы эффективно решать задачи по противостоянию современным вызовам, мы должны действовать. Я предложил странам создать пятитысячные силы быстрого реагирования для решения оперативных задач», — сказал Боррель.

«То, что сейчас происходит на польско-белорусской границе — это новый способ управления конфликтами. Мы видим, что все может стать оружием, даже люди, которых привезли за тысячи километров и превратили в средство дестабилизации», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее внешнеполитическая служба ЕС представила проект документа под названием «Стратегический компас», в котором предложена общая стратегия в сфере обороны и безопасности.