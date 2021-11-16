Тбилиси, 16 ноября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Автомобили со сторонниками бывшего президента Михаила Саакашвили три часа ездили по тбилисским улицам, создав на некоторых магистралях состояние, близкое к транспортному коллапсу, сообщает 16 ноября грузинский телеканал «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Активисты грузинской оппозиции, сосредоточившиеся в трёх местах грузинской столицы, стали автоколоннами разъезжать по городским улицам с требованием переместить Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую многопрофильную клинику. Протестующие размахивали флагами Грузии, США и ЕС и дудели в африканские дудки-вувузелы. Автомобили оппозиционеров останавливались прямо на проезжей части и сторонники Саакашвили с помощью пульверизаторов писали на мостовой «Free Misha». Подобное поведение вызвало большое недовольство некоторых горожан, которые из-за возникшего на улицах хаоса не смогли во время добраться до нужных им мест. Поэтому между ними и сторонниками Саакашвили произошло несколько стычек, сопровождаемых громкими взаимными оскорблениями.

Напомним, что за последнее время грузинской оппозицией в Тбилиси были устроены многочисленные акции протеста, с требованиями освободить из заключения бывшего президента Михаила Саакашвили.