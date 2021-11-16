Берлин, , 19:07 — REGNUM Заболеваемость в Германии быстро растет. Большинство немцев считают, что предпринятые правительством меры недостаточны для преодоления пандемии, призывая к реорганизации плана 2G Plus. Об этом сообщило немецкое агентство Spiegel 16 ноября.

ИЗОляция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Германия переживает четвертую волну пандемии COVID-19. Число случаев заражения растет, недельная заболеваемость превышает по меньшей мере 300 случаев на 100 тысяч человек.

Будущие правительственные партнеры «Социал-демократическая партия Германии» (СДПГ), «Союз 90/Зелёные» и «Свободная демократическая партия Германии» (СДПГ) договорились о правовых основах для ужесточения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая, например, план 3G для проезда в автобусах и поездах.

Опрос Исследовательского института общественного мнения СИВИ демонстрирует недовольство немцев предыдущими мерами по борьбе с пандемией: около 60% опрошенных оценивают их как недостаточные. Опрос проводился с 8 по 15 ноября — ещё до того, как СДПГ, «Зелёные» и СВДП объявили о новых ограничениях.

Прошло много времени с тех пор, как львиная доля населения потребовала более строгих мер против вируса. В апреле, когда третья волна достигла своего пика в Германии, около 64% респондентов сочли ограничения недостаточными. К лету кривая заметно выровнялась.

Еще одна мера, которая в настоящее время обсуждается политиками, — это введение правила 2G Plus. Таким образом, только вакцинированные и выздоровевшие смогут получить полный доступ к общественным услугам. Согласно опросу Spiegel, примерно 60% немцев одобрили бы такую меру, около трети выступают против.

Читайте ранее в этом сюжете: Германия рассматривает возможность обязательной вакцинации