Цхинвал, , 19:06 — REGNUM Церемония вручения пятой ежегодной Международной литературной премии «Буламаргъ» состоялась в Культурном центре МИД в Москве, где наградили авторов произведенийкак на осетинском, так и на русском языках. Мероприятие открыли рпезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, глава РеспубликиСеверная Осетия-Алания СергейМеняйло и глава правления Союза писателей России Николай Иванов.

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Победителем среди авторов, пишущих на осетинском языке, стал главный редактор журнала «Мах дуг» («Наше время»).За цикл рассказов в жанре осетинской национальной прозы, Дипломом 1-й степени и денежной премией награждена Оксана Хетагурова.

За цикл произведений, написанных в жанре осетинской национальной прозы, а также книгу публицистики, содержащую статьи, интервью, очерки и рецензии, повествующие о жизни и деятельности известных политиков, представителей творческой и научной интеллигенции Осетии,Дипломом 2-й степени и денежной премией награжден Валерий Гасанов.

За существенный вклад в развитие музыкально-поэтического искусства, а также популяризацию литературного осетинского языка среди молодежи, Дипломами 3-й степени и денежными премиями награждены ЛюбовьДжиоева и МарияКодалаева.

За книгу стихов «На вечном наречье», написанную в жанре русской поэзии лауреатом, победившим в номинации для авторов, пишущих на русском языке, стал заведующий экскурсионным отделом исторического парка «Россия — моя история» в Омской области, автор четырех книг, стихов и прозы, соавтор научно-популярной книги «Сила Сибири. История русского края», лауреат литературных премийАлександр Тихонов.

Также дипломы международной премии получили член Союза писателей России, межрегионального союза писателей Донецкой народной республики и Славянской литературно-художественной академии Елизавета Хаплановаза продвижение русского поэтического слова и образа России, член Союза писателей России, участница конференций по творчеству российских поэтов Людмила Семенова — за налаживание культурных связей между Россией и Осетией.

Дипломом от Совета молодых литераторов Союза писателей Россиинагражден Святослав Кучер (г. Пенза) — За мастерство и высокое гражданское звучание в стихах, представленных на Международный литературный конкурс «Булмаргъ».

Дипломом от Совета молодых литераторов Союза писателей России награждена ДзерассаДзугаева (г. Цхинвал) — За историческое исследование о Марии Ясынев рамках Международного литературного конкурса «Булмаргъ».

В рамках мероприятия состоялось еще одно награждение. За высокий художественный уровень профессионализма режиссерского мастерства ДипломГильдии драматургов России получил художественный руководитель Юго-Осетинского государственного драмтеатра им. К. Хетагурова ТамерланДзудцов. Грамоту вручил Генеральный директор Гильдии драматургов России ЮрийБутунин.

За поддержку и правдивое освещение событий в Южной Осетии в период войны 2008 года почетными грамотами посольства республики были награждены военный публицист, обозреватель, военный эксперт «Первого канала» Владислав Шурыгин и член Союза писателей России, военный журналист, полковник запаса Геннадий Алехин.

В рамках мероприятия состоялась презентация Первого путеводителя по Южной Осетии. торговый представитель Южной Осетии в РоссииТаймураз Гогиновотметил, что путеводитель позволит всем русскоязычным людям познакомиться с историей, культурой, географией и кухней Государства Алания. Путеводитель издан при поддержке Министерства экономического развития Южной Осетии и Торгового представительства Южной Осетии в России.

В мероприятии приняли участие Заслуженная артистка РЮО и Заслуженная артистка РСО-АланияАмага Готти, вокальный дует, лауреаты множества премийСлавич Мороз и ЮлияМоргоева, Любовь Джиоеваи Мария Кодалаева.

Гостям мероприятия были представлена экспозиция работ заслуженного художника Республики Южная Осетия ВладимираГобозова.

На мероприятии присутствовали представители Министерства иностранных дел России, Главы зарубежных дипломатических миссий, осетинских диаспор, представители общественности.

Премия присуждается ежегодно. Первое вручение премии состоялось 12 июля 2016 года в Цхинвале на сцене государственного киноконцертного зала «Чермен», а в 2017, 2018, 2019годах премии вручались в Москве в культурном центре Министерства иностранных дел России. В 2020 году Совет премии ввел номинацию для авторов, пишущих на русском языке, получившую широкую поддержку в России. Произведения авторов, пишущих на русском языке, рассмотрены при поддержке руководства Союза писателей России.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Южной Осетии в Москве.