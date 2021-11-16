Лос-Анджелес, США, , 19:05 — REGNUM Кевин Смит сообщил поклонникам, когда может состояться премьера его нового фильма «Клерки 3». Интервью с ним было опубликовано 16 ноября на портале Screen Rant.

Джей и молчаливый Боб Иван Шилов © ИА REGNUM

«Похоже, это будет в середине 2022 года», — сказал режиссёр, добавив, что если бы ему сейчас пришлось назвать месяц выхода трейлера, то он бы назвал март или апрель. Кинематографист также сообщил, что сейчас команда проекта работает над саундтреком.

Напомним, Кевин Смит завершил снимать третью часть «Клерков» 1 сентября 2021 года. Ранее режиссёр сообщил, что фильм выйдет на экраны в 2022 году.

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