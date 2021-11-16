Мадрид, 16 ноября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. 36-летний центральный полузащитник «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич останется в мадридском клубе до конца следующего сезона. Руководство «сливочных» уже начало переговоры с агентом хорвата по продлению контракта.

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Текущее соглашение Луки Модрича с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 36-летнего полузащитника сборной Хорватии в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Лука Модрич принял участие в пятнадцати матчах за клуб и сборную во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Модрич перешел в «Реал» 27 августа 2012 года из лондонского «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро.