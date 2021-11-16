Минск, , 19:01 — REGNUM «Следственный комитет проводит проверку по факту применения специальных средств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений на территории белорусско-польской границы в пункте пропуска «Брузги». Среди пострадавших есть женщины и дети», — сообщила 16 ноября пресс-служба следственного комитета Белоруссии.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

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Белорусские комитетчики отметили, что защитники государственной границы Польши применяли светошумовые гранаты и водомёты в отношении «пострадавших» граждан неназванных государств, находившихся «в том числе, на территории Республики Беларусь». Расследованием занимается следственно-оперативная группа с передвижной криминалистической лабораторией ведомства.

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