Турин, Италия, , 19:01 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

Даниил Медведев CORNUT

Медведев 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 18 эйсов, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

Ранее Медведев обыграл на турнире польского теннисиста Хуберта Хуркача. В следующем матче он сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

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