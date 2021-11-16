Подгорица, , 19:00 — REGNUM В Черногории за сутки было выявлено 520 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, один человек умер от осложнений ковида, сообщает институт общественного здравоохранения.

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Умершему пациенту было 65 лет.

Общее число смертей, связанных с COVID-19 в Черногории с начала пандемии составляет 2217.

К 15:00 было зарегистрировано выздоровление 616 пациентов. Общее число активных случаев в стране составляет 4 554.