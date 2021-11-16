Берлин, 16 ноября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Немецким христианским демократам (ХДС) нужен мощный лидер оппозиции. В борьбе за кресло главы ХДС Фридрих Мерц вновь бросает вызов своим конкурентам в лице Хельги Браун и Норберта Краснова. Об этом сообщило немецкое агентство DW 16 ноября.

Azchael Фридрих Мерц

Мерц не может допустить провала: 66-летний политик снова баллотируется на пост председателя ХДС. Правление окружного союза Хохзауэрланд единогласно выступило в поддержку старейшего представителя партии. По словам самого Мерца, многие члены ХДС, а также избиратели от союзных партий (ХДП и ХСС) поддержали бы его.

Для бывшего главы фракции «Союз» в Бундестаге это уже третья попытка. После того, как канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от поста в партии, в 2018 году ему пришлось смириться с избранием Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а в начале 2021 года — Армина Лашета.

В декабре 2021 гола впервые в истории ХДС около 400 тысяч членов партии проголосуют за переназначение председателя партии. Политические наблюдатели видят Мерца в роли фаворита на опросе участников. Вероятно, его выберут все те, кто жаждет вернуться к консервативным ценностям партии.

Бывший министр окружающей среды Германии Норберт Реттген и исполнительный канцлер Хельге Браун также объявили о своих кандидатурах на пост председателя Христианской демократической партии.