Ижевск, 16 ноября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Удмуртии по итогам января-ноября текущего года объем отходов, отправленных на переработку, увеличился более чем в пять раз по сравнению с данными за весь прошлый год. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Vk.com/a.brechalov Сбор вторсырья

Он уточнил, что в 2020 году на вторичную переработку в республике направили около 2 тыс. тонн ТКО (твердых коммунальных отходов), только за 11 месяцев 2021 года — 11 тыс. тонн мусора. Ряд местных предприятий, которые занимаются переработкой, дают вторую жизнь стеклу, пластику, бумаге, стретч-пленке, полиэтилену, алюминиевым банкам, ПЭТ бутылкам. К примеру, из полиэтиленовых пакетов производится тротуарная плитка, из пластиковых мешков — поилки для скота.

Бречалов добавил, что в марте в Ижевске открылся пункт приема вторсырья «Экодом», за время работы здесь собрали около 400 тонн вторсырья. До конца 2021 года в городе откроют еще два таких пункта.

ИА REGNUM напоминает, согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в 2021 году в республике на переработку должно быть направлено 4,9% от общего объема образующегося в Удмуртии мусора, в 2022 году доля вторсырья должна достичь 16,3%, в 2023 году — 29,3%, в 2024 году на переработку планируют направлять 79,8% отходов региона.

В документе указано, что в республике ежегодно образуется 438,247 тыс. тонн только ТКО.