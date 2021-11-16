Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. 16 ноября Палата Российского Футбольного Союза (РФС) по разрешению споров приняла решение снять с «Ростова» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщили на официальном сайте РФС.

Fc-rostov.ru ФК «Ростов»

Запрет на регистрацию новых игроков был введен 11 ноября из-за задолженностей клуба перед экс-защитником команды Арсением Логашовым, который на данный момент выступает за «Кубань».

В межсезонье «Ростов» объявил о подписаниях Кирилла Боженова (из «Химок» за 100 тысяч евро), Али Соу (из ЦСКА (София) за 3 миллиона евро), Данилы Прохина (из «Зенита» на правах свободного агента), Николая Комличенко (аренда из «Динамо»), Игоря Калинина (из «Урала» за 600 тысяч евро), Баштуша (аренда из «Аль-Айн Аль-Атавла»), Никиты Котина (из ЦСКА на правах свободного агента) и Кирилла Щетинина (из «Зенита» на правах свободного агента).

На данный момент «Ростов», набрав шестнадцать очков после четырнадцати сыгранных матчей, идет на одиннадцатом месте в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22.