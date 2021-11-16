«Не идёт» — в Сети обсуждают новый образ Насти Ивлеевой
Москва, 16 ноября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева перекрасилась в брюнетку. Она опубликовала фото с обновлённым образом в личном Instagram-аккаунте 16 ноября.
https://www.instagram.com/p/CWT4VUDgwCd/
Российские звёзды оценили новый цвет волос Ивлеевой — среди них модель Алеся Кафельникова, певица Клава Кока, блогер Юлия Коваль и другие. Однако большинство подписчиков Насти Ивлеевой не согласны с их мнением.
«Чёрный определенно Насте не идёт», — пишет пользователь sveti. romashkina — комментарий которого собрал более 900 отметок «нравится».
"Беленькой лучше было», — считает liubovkuznetsova2303.
«Блонд лучше», — прокомментировал пользователь zaika. doctor575.
Ранее Настя Ивлеева вошла в список блогеров с самым высоким уровнем доверия среди россиян. Она заняла четвёртое место в рейтинге.