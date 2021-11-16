Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Президент США Джо Байден на онлайн-встрече с председателем КНР Си Цзиньпином изложил свою точку зрения на свободу и открытость регионов Тихого и Индийского океанов, заявил 16 ноября помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

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О содержании встречи лидеров США и КНР он рассказал на видеоконференции вашингтонского Института Брукингса.

По словам Салливана, Байден заявил об обеспокоенности Вашингтона «по поводу деятельности КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях» и подчеркнул «значение свободы судоходства, полетов и других правил».

При этом президент США призвал к исключительно мирным подходам КНР к вопросу Тайваня.

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